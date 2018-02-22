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Фарид Мухаметшин пообещал помочь решить вопрос с книжным фондом Алексеевской библиотеки

22 февраля 2018, 20:31 , Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин пообещал помочь решить вопрос с книжным фондом Алексеевской библиотеки Замдиректора Центральной районной библиотеки посетовала на недостаточное обновление книжного фонда.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Сегодня во время рабочей поездки в Алексеевский район Татарстана Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил Центральную районную библиотеку после проведения в ней капремонта. Он пообещал руководству библиотеки посодействовать в решении проблемы с обновлением книжного фонда, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Заместитель директора библиотеки по работе с детьми Ирина Холоднова посетовала на недостаточное обновление книжного фонда. Председатель Госсовета заверил, что обсудит с руководством Министерства культуры республики сложившуюся ситуацию.

Сегодня в библиотеке прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защитников Отечества. Глава парламента пообщался с юными книголюбами, участниками проекта «Поэты малой родины» и членами клубного читательского объединения.

Участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей Чувашии Михаил Константинов, который в прошлом году отметил 90-летний юбилей, подарил Фариду Мухаметшину свою книгу.


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