Абоненты Татарстана предпочитают телефонные номера с восьмерками

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Компания Tele2 проанализировала популярность цифровых комбинаций в мобильных номерах, которые выбирают абоненты Приволжья. Для исследования использовались данные продаж в интернет-магазине компании за 2017 год в восьми регионах. В Республике Татарстан безусловными лидерами стали номера серии «золотая середина» с двумя повторяющимися восьмерками.

По итогам 2017 года оператор фиксирует рост популярности сервиса индивидуального подбора номеров при подключении к Tele2. В интернет-магазине можно выбрать уникальную, запоминающуюся комбинацию из нескольких категорий. Это «золотая середина», «100-процентно новые», «серебряные» и «золотые» номера, а также другие. Так, номера «серебряной» категории с двумя нулями – лидеры среди запросов абонентов Нижегородской области. Комбинации с цифрами 44 нравятся жителям Республики Марий Эл. В Кировской области востребованы «золотые» номера, содержащие число 555. Абоненты из Татарстана отдают предпочтение номерам из категории «золотая середина», содержащим 88. Клиенты Ульяновской области активно используют фильтры при подборе номера: чаще всего они выбирают варианты из серии «необычные», содержащие 002. В Удмуртии, Чувашии и Самарской области абоненты отдают предпочтение комбинациям, в которых присутствуют цифры автомобильного кода их региона – 118, 121 и 163 соответственно.

Номерная емкость онлайн-витрины Tele2 составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до «платиновых» номеров. При подключении к Tele2 в интернет-магазине абоненты могут выбрать случайный номер либо подобрать комбинацию предпочтительных цифр. Желающие сохранить свой прежний номер при переходе в сеть Tele2 могут оформить заявку на MNP (mobile number portability – англ.) на сайте оператора.

Помимо возможности подобрать номер с помощью различных фильтров, в интернет-магазине Tele2 можно выбрать тарифный план в соответствии с потребностями клиента или приобрести фирменное оборудование компании. Пользователям онлайн-сервиса доступна широкая линейка фирменных смартфонов оператора, в том числе с поддержкой 4G: Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus. Кроме того, в магазине представлен большой выбор флагманских моделей устройств от ведущих мировых брендов и аксессуаров для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам.

Коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров замечает: «Работу интернет-магазина мы выстраиваем таким образом, чтобы пользоваться сервисом было просто и удобно, а подключиться к Tele2 люди могли, буквально не выходя из дома. Мы предлагаем широкий спектр услуг для пользователей онлайн-сервиса – например, посетители магазина могут выбрать для себя красивый номер, подходящий тариф, современный смартфон и заказать все это с доставкой на дом. Популярность онлайн-канала уверенно растет: по итогам 2017 года число продаж в интернет-магазине увеличилось на 20 процентов. Мы продолжаем развитие этого канала и в ближайшее время планируем сократить срок доставки в городах Приволжья до одного-двух дней».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.