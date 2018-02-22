МФЦ Татарстана начали выдавать российские паспорта

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В многофункциональных центрах Татарстана теперь можно получить паспорт гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Ранее МФЦ лишь принимали документы. Затем данные передавались в Министерство внутренних дел, в структурные подразделения которого граждане обращались за готовыми паспортами.

Решения о выдаче паспортов по-прежнему будут приниматься в подразделениях МВД, но гражданину за услугой в полном объеме достаточно будет обратиться в МФЦ, отметили в пресс-службе.

«При этом стоит обратить внимание, что МФЦ принимает заявления и выдает готовый паспорт гражданина Российской Федерации только при необходимости его замены в связи с порчей, изменением персональных данных, внешности, достижением 14-, 20- ,45-летнего возраста», – подчеркнула заместитель директора МФЦ в РТ Наталья Баркова.

МФЦ не оказывает услугу по получению паспорта, если вышел срок его замены либо он был утерян или украден. В этом случае необходимо обращаться в МВД.

Услугу по получению паспорта оказывают все филиалы МФЦ в республике. Также теперь в них можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.