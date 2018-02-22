В Казани сотрудницы по делам несовершеннолетних соревновались в профессиональном мастерстве

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Казани сотрудницы отделов полиции по делам несовершеннолетних соревновались в профессиональном мастерстве, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

С 5 по 21 февраля в городском этапе конкурса приняли участие 15 инспекторов. Свои способности участницы продемонстрировали на таких этапах, как огневая, физическая и специальная подготовка. Девушки решали тесты по нескольким дисциплинам, оказывали первую помощь, демонстрировали знание закона, а также выполняли комплексно-силовые упражнения.

В итоге первое место досталось инспектору отдела полиции «Зареченский» Наталье Бакеевой, второе – инспектору «Азино-2» Алсу Сафиуллиной, а третье место завоевала инспектор отдела полиции «Гвардейский» Татьяна Садовина.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних управления Наталья Александрова отметила, что участие в традиционных соревнованиях принимают только самые подготовленные специалисты и профессионалы своего дела.