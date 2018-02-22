Казанские полицейские накрыли интернет-магазин по продаже мефедрона

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Казанские полицейские накрыли интернет-магазин по продаже «синтетики», сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

9 февраля в полдень правоохранители на улицах Чишмале и Ноксинский спуск задержали парней в возрасте 20 и 27 лет. У них изъяли около 5 г мефедрона, который парни намеревались сбыть. На допросе задержанные признались, что работают закладчиками в одном из интернет-магазинов.

Вскоре сотрудники полиции установили, что к деятельности данного ресурса причастен еще один 29-летний казанец. Дома у мужчины правоохранители нашли 78 свертков с синтетическим наркотиком, вес наркотика превышал 137 г. В квартире также нашли электронные весы, изоленту, телефоны и множество сим-карт.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Сейчас полицейские устанавливают личности организаторов магазина.