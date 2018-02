SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для проекта глобального Интернета

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Корпорация SpaceX сегодня в 17.17 по московскому времени запустила с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ и своими спутниками Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии глобального Интернета, передает N+1.

Falcon 9 and PAZ are vertical on Space Launch Complex 4E at Vandenberg Air Force Base in California. Weather is 90% favorable for tomorrow's launch at 6:17 a.m. PST, 14:17 UTC. pic.twitter.com/bL1VjHmIhV