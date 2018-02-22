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SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для проекта глобального Интернета

22 февраля 2018, 18:15

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Корпорация SpaceX сегодня в 17.17 по московскому времени запустила с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ и своими спутниками Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии глобального Интернета, передает N+1.

Работать над проектом глобального спутникового Интернета Starlink компания начала в конце 2014 года. Он предполагает вывод на околоземную орбиту 11 тыс. 943 спутников массой от 100 до 500 кг. Реализация идеи должна позволить решить проблему с сильной задержкой сигнала, характерную для Интернета, который раздается со спутников.

Первая ступень ракеты-носителя уже использовалась в августе 2017 года. Впрочем, на этот раз ее не предполагается возвращать на Землю. А вот половину головного обтекателя новой версии SpaceX попытается посадить на специальное судно. Ранее корпорация уже успешно приводняла половину обтекателя, но тогда он опускался на парашютах в океан, замечает издание TechCrunch


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