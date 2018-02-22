(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Жителям Татарстана к лету откроют доступ к реке Степной Зай. Администрацию Письмянского сельского поселения обязали снести бетонный забор, расположенный в водоохранной зоне, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Соответствующее решение вынес Лениногорский городской суд в отношении администрации Письмянского сельского поселения. Нарушение правил охраны водного объекта ранее зафиксировали инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Согласно Водному кодексу РФ, каждый человек вправе пользоваться береговой полосой водных объектов, в том числе для любительского и спортивного рыболовства. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.

В целях устранения нарушение экологи направили в Лениногорский городской суд иск к владельцу данной территории с требованием демонтировать забор. Суд поддержал заключение экологов и обязал нарушителя снести сооружение до 1 июня 2018 года.