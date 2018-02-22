В Татарстане на двух ледовых дорогах нет ограничителей скорости и дорожек для пешеходов

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). На двух ледовых переправах прокуратурой выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Речь идет об участках ледовых дорог от Казани до Верхнеуслонского района и от Зеленодольска до поселка Нижние Вязовые.

На переправах отсутствуют знаки, ограничивающие скорость до десяти километров в час, а также не оборудованы дорожки для пешеходов.

Для устранения нарушений прокурор внес в адрес руководства ООО «Волгадорстрой» соответствующее представление.