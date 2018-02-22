В Казани представителей кандидатов в Президенты РФ собрали на «Планерку штабов»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Представители региональных предвыборных штабов кандидатов в Президенты России сегодня собрались на «Планерку штабов». Так назвали ток-шоу, состоявшееся на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ, его организаторы.

Руководителям штабов предлагалось презентовать представителей и доверенных лиц кандидатов, а также, не переходя на агитацию, так как на территории вуза она запрещена, рассказать о работе, проводимой в рамках предвыборной кампании, а также о возникающих вопросах и сложностях.

Штаб Владимира Путина представлял Андрей Кондратьев, Артем Прокофьев говорил от имени предвыборного штаба Павла Грудинина, Руслану Зинатуллину предстояло рассказать о возглавляемом им штабе Григория Явлинского, Альберт Валиев представлял штаб кандидата Альфреда Сурайкина.

Приглашенные на встречу Марсель Габдрахманов от партии ЛДПР и глава предвыборного штаба Бориса Титова Александра Юманова на встречу по каким-то причинам не пришли. Представителей штабов еще двух кандидатов организаторы найти не смогли, но Эльза Нисанбекова, руководящая казанским штабом Ксении Собчак, на ток-шоу пришла сама. Правда, занять свободную трибуну отказалась.

«Надо загадать желание. Первый раз между двумя коммунистами стою», – начал с шутки Андрей Кондратьев. Действительно, трибуну справа от него занял первый секретарь рескома ТРО ПП «Коммунисты России» Валиев, а слева – второй секретарь рескома КПРФ Прокофьев.

Представители штабов рассказали о людях, которых их кандидаты сочли достойными для выбора в качестве доверенных лиц, и принципах их отбора. Валиев отметил, что ставку делали на комсомол. КПРФ предпочла проверенных временем гвардейцев, причем колода до сих пор тасуется – кто-то в команду входит, с кем-то приходится расставаться. Меньше всего доверенных лиц в РТ у Григория Явлинского – четверо.

Андрей Кондратьев подчеркнул, что предвыборный штаб Владимира Путина в Татарстане – самый открытый: «Я всех коллег, присутствующих здесь, приглашаю. В любой момент, поскольку мы работаем практически без выходных. Готовы и мы прийти к вам. Подобный обмен очень важен, чтобы не было разного рода инсинуаций».

В Татарстане список доверенных лиц Владимира Путина возглавляет первый Президент республики Минтимер Шаймиев. Набор волонтеров продолжается до сих пор. Сотни добровольцев оставляют свои анкеты на сайте и приходят на собеседования, сообщил Кондратьев.

Уже отобранные волонтеры, люди разных возрастов и профессий, горят желанием быть полезными. Помогают при встречах с людьми, как приходящими в штаб, так и посещающими выездные мероприятия, причем бесплатно. Таким образом, они полностью подтверждают понимание волонтерства как добровольного и безвозмездного движения.

«Вообще в штабе нашего кандидата собралась очень сильная команда. Хоть сейчас можно формировать Правительство любого уровня», – отметил Кондратьев. Отвечая на замечание Прокофьева о том, что штаб Путина торопится формировать Кабмин и сами выборы еще впереди, он в ответ сказал, что такие специалисты пригодятся любому умному политику.

Самому руководителю противоборствующего штаба Кондратьев заявил о своем удивлении тем, что такого профессионала его партия пока не продвигает на федеральный уровень. «Артем – это настолько достойный конкурент. С ним приятно работать», – подчеркнул он.

К слову, представитель КПРФ оказался единственным, пришедшим на «Планерку штабов» с подготовленной презентацией. Артем Прокофьев объясни это ответственным подходом. Впрочем, в ходе просмотра материала он заработал замечание от Леонида Толчинского, модерировавшего встречу, – слишком много на слайдах оказалось запечатлено агитматериалов.

Вопросы и проблемы, с которыми люди обращаются в предвыборные штабы кандидатов, во многом похожи. Обращения собираются до завершения выборной кампании.