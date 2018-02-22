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Росгвардейцы Татарстана рассказали юным кадетам об особенностях службы в рядах ОМОН

22 февраля 2018, 17:37

Росгвардейцы Татарстана рассказали юным кадетам об особенностях службы в рядах ОМОН Сотрудники Росгвардии провели «Урок мужества» для участников республиканской Спартакиады по военно-прикладным видам спорта.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Росгвардейцы Татарстана рассказали юным кадетам об особенностях службы в рядах ОМОН, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

В рамках Спартакиады по военно-прикладным видам спорта в Казани сотрудники ОМОН и АОСН Росгвардии провели для юных спортсменов «Урок мужества».

В слете участвовали 150 человек из пятнадцати команд кадетских школ Татарстана.

В первый день мероприятия росгвардейцы устроили выставку стрелкового оружия, состоящего на вооружении отряда мобильного особого назначения. Ребятам разрешили подержать оружие и сфотографироваться с ним. Им также продемонстрировали беспилотник «Элерон». Его технические возможности привели кадетов в восхищение.

На втором этапе бойцы ОМОН провели лекции, показали фильм, рассказывающий об особенностях службы в отряде особого назначения, познакомили гостей с историей отряда, а также ответили на многочисленные вопросы.

Выставка Росгвардии оставила у ребят неизгладимое впечатление, многие из учащихся заинтересовались перспективой поступления в высшие учебные заведения Федеральных войск национальной гвардии России.


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