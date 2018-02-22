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В Беларуси обнаружили уникальный российский ракетоносец

22 февраля 2018, 19:59

Самолет Ту-134УБЛ предназначен для тренировок экипажей бомбардировщиков.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). На белорусском авиаремонтном заводе был замечен редкий самолет – учебный бомбардировщик Ту-134УБЛ, пишет «Российская газета».

На заводе воздушное судно было отремонтировано и покрашено. На нем присутствует надпись «ВМФ России» и соответствующая эмблема.

Данная разновидность Ту-134 предназначена для тренировок экипажей дальних и стратегических бомбардировщиков. Существует всего несколько экземпляров данных самолетов, два из которых закреплены за Центром боевого применения и переучивания личного состава авиации ВМФ в Ейске.


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