В Беларуси обнаружили уникальный российский ракетоносец

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). На белорусском авиаремонтном заводе был замечен редкий самолет – учебный бомбардировщик Ту-134УБЛ, пишет «Российская газета».

На заводе воздушное судно было отремонтировано и покрашено. На нем присутствует надпись «ВМФ России» и соответствующая эмблема.

Данная разновидность Ту-134 предназначена для тренировок экипажей дальних и стратегических бомбардировщиков. Существует всего несколько экземпляров данных самолетов, два из которых закреплены за Центром боевого применения и переучивания личного состава авиации ВМФ в Ейске.