Крик о помощи: Дом занимательной науки и техники накопил 2 млн рублей долгов и объявил о закрытии

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Самый первый в Татарстане детский научный музей-лаборатория, в котором более 100 тыс. детей со всей страны попробовали себя в робототехнике, программировании и самолетостроении, – казанский Дом занимательной науки и техники сегодня объявил о скором закрытии по причине финансового кризиса.

Предприятие испытывает трудности с 2014 года: на сегодняшний день организации пришлось вдвое сократить штат и закрыть часть лабораторий – за последние девять месяцев организация накопила свыше 2 млн рублей долгов по аренде помещения, расположенного по адресу: ул. Тукая, д. 91. Пока что фирма-хозяин здания – меховая компания «Мелита» – идет на уступки организации, но каждый месяц долг увеличивается на сотни тысяч рублей, а терпение арендодателя тает.

Вместо того чтобы рассчитать персонал и начать выплачивать долги, создатель и гендиректор Дома занимательной науки Дмитрий Иванов открыл «народный сбор средств» в пользу жизни проекта на всех возможных интернет- и банковских площадках, а также сделал неожиданное заявление: еще месяц, до 23 марта, все экспозиции будут работать абсолютно бесплатно, традиционная плата в 250 рублей за билет временно отменяется. По расчетам специалистов, содержание организации обходится примерно в 3 млн рублей в месяц. Эти деньги руководитель проекта не намерен просить у государства, вместо этого Иванов взывает к совести татарстанских бизнесменов и неравнодушных родителей.

Дом занимательной науки и техники существует в Казани уже четыре с половиной года. Здесь работают два зала с уникальными экспонатами, буквально на глазах детей конструируются и препарируются связанные с космонавтикой и радиоэлектроникой объекты. Под крышей проекта работают две экспериментальные научные лаборатории – робототехники и самолетостроения, способные принять более 10 тыс. детей в месяц. Воспитанники проекта – дети в возрасте от пяти до 12 лет, а основная его идея состоит в прививании детям любви и неподдельного интереса к естественным наукам.

Уже в десять лет дети здесь своими руками собирают действующие модели летательных аппаратов, под присмотром педагогов паяют микросхемы для своих устройств, занимаются элементарным программированием. Кстати, в качестве педагогов в Доме занимательной науки и техники заняты доктора и кандидаты наук из ведущих технических вузов Казани. Около 70 экспонатов здесь можно потрогать, собрать и разобрать своими руками. Именно здесь открылся и первый в Татарстане детский технопарк «Алга» (в октябре 2015 года, еще до волны создания технопарков системы «Кванториум» – прим. Т.-и.).

Специалисты «Дома занимательной науки и техники» в простой и самой понятной для ребят игровой форме объясняют им принципы теории вероятности, работу и функции мозга, десятков физических и химических законов почти на пальцах. После прихода сюда на разовую экскурсию маленькие естествоиспытатели оставались заниматься в лабораториях круглый год.

«Многие научные музеи мира нам серьезно завидуют, – заявил Дмитрий Иванов, рассказывая о самых интересных экспонатах проекта. – Здесь представлена летающая радиоуправляемая модель Ту-154. Внизу у нас стоит настоящий "Союз ТМ-11" – это аппарат, на котором возили факел Олимпиады Сочи на орбиту, он полгода провел на орбите, три человека в нем поднялись в космос и спустились в целости и сохранности. Стоит детская космическая станция "Алга". Дети, буквально первоклашки, сами для себя построили космическую станцию, по пути изучив, что такое космос и как работают различные технологические вещи. Стоит космическая станция "Аврора", которую несколько раз пытались увезти в Петербург».

«Начиная с конца 2014 года мы вошли в состояние перманентных трудностей. А теперь мы констатируем, что проект перешел в состояние кризиса. Сейчас у нас есть очень большая задолженность по аренде перед собственником, в настоящий момент она составляет 2 млн 352 тыс. 941 рубль, мы не можем оплачивать ее уже примерно десять месяцев. Если мы эту задачу не решаем, мы должны будем освободить это помещение, – признал гендиректор. – Нам придется вывозить экспонаты. У нас не хватает средств на активную работу. Кризис продолжается уже два года. Мы сократили команду с 25 до 11 человек, остались самые сумасшедшие, которые душой болеют за дело. Большинство лабораторий пришлось свернуть. Мы находимся в режиме выживания».

Для нормальной работы, содержания полного коллектива и, как говорит Дмитрий Иванов, «мощности высшего пилотажа» проекту нужен бюджет в 3 – 3,5 млн рублей в месяц. В эту сумму вошли зарплаты сотрудникам, аренда помещения, которая сейчас обходится в 250 тыс. рублей в месяц, обслуживание и ремонт экспонатов.

«Вы уже поняли, что у нас они уникальные. А дети наполнены такой жизненной энергией, что они в процессе познания стараются дойти до самой сути и часто разбирают экспонаты на элементарные составляющие, а мы каждый раз должны их покрасить, собрать обратно, сделать безопасными, чтобы следующий поток детей мог их увидеть, – пояснил гендиректор «Дома занимательной науки и техники». – Нам нужны средства на производство экспонатов, на производство новых научных шоу, чемпионатов, фестивалей. Мы должны постоянно жить, ведь если мы остановимся, мы умрем. Нам нужны деньги на расходники – ручки, фломастеры, бумагу, на воду из крана даже. Нам очень нужны средства на рекламу. Многие люди до сих пор не знают, что мы есть, а ведь мы работаем почти пять лет».

Кризис – это не только время принятия трудных решений, но и время, когда нужно постараться увидеть новые возможности, уверен Дмитрий Иванов. Именно поэтому руководство Дома занимательной науки и техники считает, что настал момент его перезагрузки и трансформации в более масштабный проект – Дворец науки и техники, постоянно финансируемый за счет неравнодушных татарстанцев. Выход автор проекта видит в народной помощи и переезде за счет собранных денег в новое большое помещение, в запуске новых программ. Сегодня на пресс-конференции, посвященной закрытию комплекса, Иванов представил смелый, возможно, даже несколько фантастический план спасения проекта.

По расчетам сотрудников Дома занимательной науки, если бы каждый родитель ребенка в возрасте от пяти до 12 лет в Татарстане пожертвовал бы на работу проекта 20 рублей, организация могла бы работать бесплатно и принимать всех желающих. Исходя из такой нехитрой статистики, гендиректор дома уверен, что у организации получится с помощью краудфандинговых платформ наладить стабильное финансирование организации. Дом занимательной науки и техники предлагает четыре способа поддержки проекта: перевод через систему «Сбербанк Онлайн», перевод главному бухгалтеру организации, перевод на счет НКО – частное учреждение дополнительного образования «Ноосфера» (ЧУДО «НООСФЕРА») и перевод на расчетный счет компании ООО «Дом занимательной науки и техники». Реквизиты счетов указаны на сайте организации. Народный сбор средств стартовал в середине февраля. За минувшую неделю организации удалось собрать лишь чуть более 5 тыс. рублей, однако Дмитрий Иванов не теряет оптимизма.

«Чтобы помочь и подтолкнуть людей, мы решили начать проводить социальный эксперимент. С 23 февраля по 23 марта мы делаем все экспозиции Дома занимательной науки бесплатными. Все семьи с детьми, которые живут в Татарстане, могут прийти к нам бесплатно и посмотреть все наши экспонаты. Мы делаем особые предложения для школ и для классов, чтобы могли прийти учителя с детьми, – рассказал он. – Взамен мы просим очень простые вещи: каждому мы будем давать листочек бумаги и просить написать на этом листочке хотя бы пять фамилий друзей, которым они расскажут о нашем проекте. Можно послать по WhatsApp, можно поделиться ссылкой, можно как угодно сделать. Мы хотим достучаться до сердца каждого родителя из 150 тыс., живущих в Казани, и тех 400 тыс., которые входят в нашу целевую аудиторию в Татарстане. Мы уверены, что когда каждый узнает о нас, все обязательно захотят нам помочь».

В то же время гендиректор организации приводит примеры работы подобных центров в Европе, действующих исключительно на основе частно-государственного партнерства, и утверждает, что такие организации не могут выйти на самоокупаемость в современных условиях. Иванов подчеркнул, что в будущем, конечно, очень рассчитывает на помощь государства, ну а пока просит о помощи всех неравнодушных – бизнес, крупные предприятия Татарстана, родителей и всех жителей республики.

«Я верю, что мы придем к этому, но пока нам нужно выжить, – объяснил Иванов. – Я обещаю отчитаться всем, кто переведет нам хотя бы 10 рублей, за каждую копейку, все пойдет в дело. Надеюсь, что мы сможем поднять эту волну. Мы призываем успешных предпринимателей и простых людей, которым небезразлично будущее своих детей. Надеюсь, в июне мы объявим о закрытии Дома занимательной науки и техники и открытии Дворца науки и техники».