В Национальном музее РТ казанским школьникам вручили первые паспорта

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Сегодня в Национальном музее Татарстана прошла торжественная церемония вручения казанским школьникам их первых паспортов. Ребятам рассказали об истории появления паспорта, а также поздравили с обретением главных для граждан РФ документов. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и столетию создания Красной армии.

Церемония вручения паспортов началась с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан, после чего школьников и их родителей поприветствовала директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова. Она поздравила ребят с праздником, отметив, что они получают свои первые документы в преддверии знаменательной даты – ровно сто лет назад появилась Красная армия.

«То, что вы получаете паспорта именно накануне большого праздника, вам запомнится надолго», – отметила она.

Также директор НМ РТ рассказала об организации республиканской акции «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!». С 2013 года Национальный музей РТ сначала совместно с Управлением Федеральной миграционной службы по РТ, а затем вместе с Управлением по вопросам миграции МВД по РТ проводит торжественные церемонии вручения первых паспортов школьникам, достигшим 14 лет. Акции проходят в музеях и домах культуры республики.

«Мои дети получали свои документы в окошечках паспортного стола. Для меня это было шоком. Когда дочь получала паспорт таким образом, я подумала, что это случай и сыну вручат документ в торжественной обстановке. Однако этого не случилось, и я была глубоко возмущена, потому что свой первый паспорт получала в городе Мензелинске при большом стечении народа в районном Доме культуры. Я навсегда запомнила этот день и считаю, что церемонии вручения паспортов нужно возродить», – добавила Назипова.

По традиции главные для граждан Российской Федерации документы вручают подросткам известные в Татарстане люди. Сегодня почетным гостем мероприятия стал заслуженный работник культуры РТ, член-корреспондент Академии военно-исторических наук, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов Михаил Черепанов.

Он выступил с приветственной речью, призвав молодое поколение изучать не только историю России в целом, но и историю своей семьи. Это долг каждого гражданина, уверен Черепанов.

«Гражданами вы были всегда, а вот соотечественниками вас можно будет называть только с сегодняшнего дня. И я действительно завидую тому, что вы получите этот паспорт в таких условиях. Именно музей помогает вам почувствовать себя частичкой этой огромной семьи. И я всегда учу своих молодых коллег-поисковиков, школьников, студентов, что прежде всего мы должны знать историю своей семьи, а уже потом историю своего населенного пункта, города, страны. Именно музей помогает вам гордиться и Родиной, и семьей. Потому что здесь собраны документы, фотографии и другие экспонаты. Только здесь вы можете проследить за преемственностью поколений и начать гордиться местом, где вы родились», – подчеркнул он.

После приветствия М. Черепанов вручил школьникам их первые паспорта. Также для молодых людей была организована короткая лекция. Заведующая отделом истории и культуры Татарстана Татьяна Чканова рассказала, что из себя представляет главный документ гражданина РФ, и поведала историю возникновения паспорта. В завершение торжественной церемонии для школьников и их родителей была организована экскурсия по музею.