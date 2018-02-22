Татары Дальнего Востока предложили Шайхразиеву укрепить национально-культурные связи между регионами

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Представители татарских организаций Дальнего Востока обратились к председателю Национального совета Всемирного конгресса татар «Милли шура», заместителю Премьер-министра Татарстана Василю Шайхразиеву в целях укрепления связей с Татарстаном, сохранения татарского наследия и языка.

Свои предложения активисты высказали в ходе состоявшейся накануне встречи. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сам Шайхразиев.

На встрече с представителями татарских организаций Дальнего Востока речь шла, в частности, о строительстве мечети во Владивостоке, открытии сквера на Сахалине, организации Сабантуев, изучении связанных с татарами исторических свидетельств.

Шайхразиев отметил, что на Дальнем Востоке очень востребованы преподаватели татарского языка и работники культуры. Например, местные татары высказали пожелание, чтобы в целях национально-культурного просветительства из Татарстана к ним направляли татарских студентов четвертых-пятых курсов в качестве волонтеров.

«Все пожелания осуществимы. Встреча была крайне конструктивной», – заметил председатель «Милли шуры».

Шайхразиев напомнил, что между Татарстаном и Хабаровским краем заключено соглашение о сотрудничестве. И добавил, что во время встречи с заместителем Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктором Марценко они обсудили вопросы взаимодействия и мероприятия, направленные на укрепление дружбы между народами.

Всего в Дальневосточном федеральном округе проживает 39 тыс. 503 татарина.