Свыше 400 жителей Татарстана за месяц поменяли в электронной очереди желаемый детский сад

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Более 400 жителей Татарстана воспользовались за месяц новой услугой по смене детского сада в электронной очереди на портале госуслуг. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

Новый сервис появился на портале госуслуг РТ в конце января текущего года. Он позволяет родителям дошкольников в онлайн-режиме менять детский сад в поданном ранее заявлении на постановку ребенка в очередь в дошкольное образовательное учреждение.

«Мы реализовали ожидаемую среди населения услугу. Поступало множество обращений по данному вопросу. Бывают случаи, когда семья подала заявление в детский сад через портал госуслуг РТ, но во время ожидания очереди сменила место жительства. Для смены желаемого дошкольного учреждения в заявлении раньше нужно было идти в районный отдел образования. На сегодняшний день операция доступна в онлайн-режиме», – отметил вице-премьер – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

Со сменой дошкольного учреждения в электронном заявлении на портале госуслуг РТ место в очереди в предыдущий детский сад аннулируется. При этом позиция ребенка в очереди в новый детский сад будет определена по дате подачи первоначального заявления.