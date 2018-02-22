Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Елабужском районе РТ выросла в два с половиной раза

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Количество новых зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Елабужском районе Татарстана выросло в два с половиной раза по итогам 2017 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Республиканском центре по профилактике и борьбой со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РТ.

В 2017 году в районе зарегистрированы 35 новых случаев ВИЧ-инфекции против 14 в 2016 году.

«Рост заболеваемости связан с тем, что лица в возрастной категории 30 – 50 лет, не имеющие постоянного полового партнера (80 процентов новых случаев), при случайных половых контактах не используют средства индивидуальной защиты», – отмечается в сообщении центра.

Основным путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой путь, доля которого в прошлом году увеличилась на 13 процентов и составила 63 процента. Почти 70 процентов случаев пришлось на возрастную категорию 30 – 50 лет.

В прошлом году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в республике снизилась почти на 6 процентов.