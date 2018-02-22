Российские звезды сыграют в Казани в хоккей под эгидой Putin Team

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Звезды российского спорта и шоу-бизнеса сыграют в Казани в хоккей против сборной ветеранов Татарстана. Матч пройдет под эгидой общественного движения Putin Team, создателем которого является российский хоккеист Александр Овечкин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В состав команды Ice fighters войдут легенды отечественного хоккея Александр Якушев, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Александр Гуськов, Владимир Голиков и Ильдар Мухометов, первый заместитель генерального директора Ночной хоккейной лиги Дмитрий Иванов, советник руководителя Росмолодежи Бату Хасиков, президент промоутерской компании Fight night global Камил Гаджиев, чемпион Высшей лиги Международного союза КВН Сангаджи Тарбаев и комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский.

Эта игра пройдет под эгидой общественного движения Putin Team в поддержку олимпийской сборной России. Матч состоится во Дворце спорта 24 февраля в 17 часов.