АСВ выплатит кредиторам «Спурт Банка» более 11 млрд рублей

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов выплатит кредиторам первой очереди «Спурт Банка» более 11 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

Выплаты кредиторам, требования которых включены в реестр, начнутся 5 марта. На указанные счета кредиторов будут перечисляться средства в размере 11,5 процента от суммы требований. Выплаты продлятся до начала августа текущего года.

Конкурсному управляющему АКБ «Спурт» в лице Агентства по страхованию вкладов предъявлены требования более 2,4 тыс. лиц на общую сумму 12,2 млрд рублей. На данный момент в реестр включены требования на сумму свыше 11 млрд рублей.

В июле прошлого года Центробанк отозвал лицензию казанского «Спурт Банка», позднее было введено конкурсное производство. Его итоги будут подведены в сентябре этого года.