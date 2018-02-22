В Петербурге пенсионер заехал в «подземку» на внедорожнике

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Петербурге 62-летний пенсионер заехал в «подземку» на внедорожнике, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на станции метро «Московская-1». Мужчина сообщил, что таким образом он хотел проверить возможности своего автомобиля.
По данным агентства, самостоятельно выбраться из перехода он не смог. Спасатели были вынуждены организовать эвакуацию транспортного средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
СМИ сообщают, что пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.