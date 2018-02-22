Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Петербурге пенсионер заехал в «подземку» на внедорожнике

22 февраля 2018, 16:47

Инцидент произошел на станции метро «Московская-1».
На набережной Фонтанки в Петербурге автобус столкнулся с грузовиком
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 12 человек
Фото: В Новошешминском районе в ДТП пострадали два человека и один погиб
В Петербурге маршрутка насмерть сбила туристку из Франции
В Татарстане в аварию попала молодая семья с 2-месячным ребенком

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Петербурге 62-летний пенсионер заехал в «подземку» на внедорожнике, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на станции метро «Московская-1». Мужчина сообщил, что таким образом он хотел проверить возможности своего автомобиля.

По данным агентства, самостоятельно выбраться из перехода он не смог. Спасатели были вынуждены организовать эвакуацию транспортного средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

СМИ сообщают, что пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter