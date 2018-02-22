Варламов назвал Челны городом – спальным микрорайоном

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Известный российский блогер Илья Варламов посетил Набережные Челны. Город произвел смешанные впечатления на обозревателя, который разместил критический фоторепортаж на своей странице в «Живом журнале».

Челнинская застройка является примером ошибки советских проектировщиков, уверен Варламов. Он назвал Челны городом – спальным микрорайоном и отметил шоковое состояние, в которое привел его городской центр.

Отдельно блогер упомянул плохую, по его мнению, архитектуру челнинских панельных домов. Обилие панельной застройки, уверен он, создает у гостей Челнов чувство страха и безвыходности.

Не одобрил Варламов и попытки городских властей раскрасить жилые дома в яркие цвета. Он отметил безвкусные, на его взгляд, цветовые решения и предложил покрасить Челны в белый цвет, чтобы город стал похож на гипсовый памятник советской архитектуре 1970-х годов.

В конце длинного поста Варламов сделал несколько выводов после путешествия в Набережные Челны. Город мало приспособлен для слабых, бедных и больных людей, заметил блогер. Единственным выходом он назвал превращение Автограда в музей.

Блогер также прикрепил к своему посту опрос читателей. Варламов поинтересовался, желают ли они жить в Набережных Челнах. Более 85 процентов его подписчиков ответили отрицательно, еще 9,5 процента «хотели бы попробовать» пожить в этом городе некоторое время. И только 4,8 процента респондентов дали полностью утвердительный ответ.

Положительные стороны Набережных Челнов блогер пообещал описать в своем следующем обзоре.