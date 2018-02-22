Четыре золотые медали чемпионата и первенства Поволжья завоевали татарстанские кикбоксеры в Саратове

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Спортсмены республиканского клуба единоборств «Хан» стали призерами чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по кикбоксингу в разделе k-1.

Турнир проходил в Саратове с 18 по 21 февраля. Он собрал более 300 спортсменов из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, а также из Пензенской, Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.

По итогам соревнования золотые медали завоевали следующие татарстанцы: Марсель Валишин – в категории до 60 кг, Евгений Морозов – в категории до 63,5 кг, Эдуард Шигин – в категории до 71 кг и Илья Соколов – в категории до 75 кг. Серебряным призером стал в категории до 71 кг Нияз Резяпов, а бронзовые награды – у Рустама Сулейманова (до 57 кг) и Тимура Хабибуллина (до 63,5 кг).

Клуб единоборств «Хан» был открыт около года назад при поддержке АО «Татспиртпром». Его воспитанники уже не раз завоевывали медали разного достоинства на различных турнирах.