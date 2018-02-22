Большинство россиянок потратит на подарок на 23 февраля не более 1 тыс. рублей

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Большинство жительниц России потратит на подарки мужчинам на 23 февраля не более 1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Avito.

«С 23 февраля планируют поздравлять любимых, друзей и коллег противоположного пола 80 процентов жительниц нашей страны. 46 процентов опрошенных женщин купят подарок стоимостью до 1 тысячи рублей. 32 процента потратят на презент от 1 до 3 тысяч рублей, 8 процентов — от 3 до 5 тысяч рублей, 3 процента — от 5 до 10 тысяч рублей и лишь 1 процент — от 10 тысяч рублей и выше», — сообщили сегодня в компании.

Самым популярным подарком на 23 февраля в этом году среди жительниц России станет пена для бритья и другие средства гигиены и парфюмерии. Их планирует подарить своим мужчинам четверть опрошенных женщин. На втором месте оказалась одежда (21 процент), на третьем — товары для спорта (17 процентов). Традиционные носки находятся на четвертом месте — их подарит 14 процентов женщин.

Как ни странно, есть немало мужчин, которые действительно хотят получить дезодорант или носки: 11 и 5 процентов соответственно. Но больше тех, кто предпочел бы гаджеты (25 процентов), автомобиль (20 процентов) или часы (18 процентов).

