На Сахалине может появиться сквер Тукая

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). На Сахалине может появиться сквер имени великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Национального совета Всемирного конгресса татар «Милли шура», заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

С предложением об открытии сквера Тукая к председателю «Милли шуры» обратились местные татары.

По словам Шайхразиева, этот вопрос рассматривался вчера во время встречи с руководителями татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа.

«26 апреля – день рождения поэта. До этого необходимо получить землю под сквер, 26 апреля начать работу на месте. И есть надежда, что в день дальневосточного Сабантуя состоится торжественное открытие сквера Тукая», – пояснил председатель «Милли шуры».

При этом Шайхразиев отметил, что руководство Сахалинской области одобрило эту идею.