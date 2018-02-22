В Елабуге прошло спортивное мероприятие по профилактике наркомании среди молодежи

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Елабуге с 19 по 20 февраля прошел еще один этап проекта «Антинаркотический десант "Выбери свой путь"», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Акция по пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также формирование негативного отношения к наркотикам и их распространителям объединила свыше 1000 единомышленников, мероприятие состоялось сразу на нескольких площадках города.

В акции участвовали учащиеся образовательных учреждений, курсанты Елабужского суворовского военного училища МВД РФ, участники проектов «SaMoSтоятельные дети» и сессия здоровья.

Ребята приняли участие в различных играх, конкурсах и викторинах по профилактике наркомании среди молодежи. В конце праздника правоохранители раздали победителям памятные сувениры.

Для директоров, педагогов, психологов образовательных учреждений, педагогов системы дополнительного образования и социальных работников Закамья прошел семинар по повышению качества профилактической антинаркотической работы.

Профилактическое мероприятие организовано сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ совместно с Антинаркотической комиссией в РТ, командой «Камаз-мастер», Министерствами по делам молодежи и спорта, образования и науки республики, администрацией Елабужского района, Республиканским наркологическим диспансером и Центром развития добровольчества.