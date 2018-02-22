Фарид Мухаметшин призвал пестречинцев восстановить и увеличить поголовье коров

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Пестречинцам удалось улучшить ключевые показатели, в итоге район поднялся на одну ступень выше в рейтинге муниципальных образований республики и сегодня занимает девятое место среди всех муниципалитетов и четвертое место среди 13 районов, имеющих только сельское население. Такие данные были приведены сегодня на отчетной сессии Совета Пестречинского района, где местные депутаты подвели итоги социально-экономического развития в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Выступил на заседании Совета района Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Он призвал пестречинцев активнее участвовать в республиканских программах, направленных на поддержку частных подворий и личных приусадебных хозяйств. Фарид Мухаметшин назвал сельхозпроизводство «беспроигрышным бизнесом», поскольку «людей кормить надо».

Серьезной проблемой муниципалитета Фарид Мухаметшин считает сокращение поголовья крупного рогатого скота. В прошлом году в районе поголовье КРС в сельхозпредприятиях уменьшилось на 6 процентов (на 11,3 тыс. голов). «Восстановить и увеличить поголовье – непростая задача», – подчеркнул глава парламента республики и обратился к главам сельских поселений с просьбой «поработать с народом», убедить сельчан не сокращать стадо, так как нынешние трудности являются временными.

Коснулся в своем выступлении Председатель Госсовета и системы образования района. В этой сфере в прошлом году Пестречинский район совершил настоящий рывок, поднявшись сразу на 25 позиций и заняв 14-е место среди всех районов и городов в республиканском рейтинге «За высокое качество образования». При этом он напомнил, что не стоит забывать и о воспитательной функции школы.

В целом, говоря об итогах года, глава Госсовета РТ прошедший год, который Татарстан, как и Россия в целом, прожил в условиях действия санкций, назвал непростым. Тем не менее удалось довести объем ВРП до 2,12 трлн рублей, сохранились темпы строительства, выращен рекордный урожай свеклы – свыше 3 млн т.

Не мог не коснуться в своем выступлении Фарид Мухаметшин и темы падения закупочных цен на молоко, которое происходит за счет ввоза большого количества сухого молока и импортной продукции, иногда сомнительного качества. Решение вопроса он видит в возврате к системе квот для местных сельхозпроизводителей. Парламент Татарстана направил соответствующее обращение к главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Как сказал Мухаметшин, текст обращения, принятый на заседании парламента 20 февраля, был им подписан вчера.