«Волго-Вятскуправтодор» призывает водителей проявить осторожность в связи с похолоданием

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона призывает водителей проявить особую осторожность в связи с резким понижением температуры воздуха.

С 24 февраля в ночное время температура воздуха будет опускаться до 31 градуса мороза. В связи с этим автовладельцам рекомендуется выбирать оптимальные маршруты исходя из погодных условий, а в случае сложных ситуаций обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Федерального дорожного агентства по телефону: 8 (843) 273-54-08.

Сейчас для обеспечения безопасности на дорогах ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» задействовано 259 единиц техники.

На границах Татарстана работают 149 единиц техники, в том числе 85 снегоуборочных машин на трассе М7, 35 машин работают на трассе от Казани до границы с Республикой Казахстан, еще 13 обеспечивают проезд на трассе Казань – Ульяновск, а также 13 единиц техники задействованы на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск и 3 на трассе Цивильск – Ульяновск.

В Чувашии проезжую часть будут чистить 44 машины, в Марий Эл – 27, а в Ульяновской области на дорогах работают 22.