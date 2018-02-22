Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Телеведущая Анфиса Чехова развелась с мужем Гурамом Баблиашвили после семилетнего брака, в котором родился сын Соломон, сообщает «СтарХит».



Теледива рассказала, что их встреча произошла, когда они оба были молоды, бездетны и ветрены. За время в браке оба научились усмирять свою гордыню и относиться терпимее друг к другу.



Ведущая шоу «Взвешенные и счастливые люди» считает, что иногда мужчины могут совершать ошибки и предавать жен. Чехова заметила, что измена измене – рознь. Если муж мало уделяет внимания своей женщине, не поддерживает материально, не восхищаются ею, но при этом есть другая, которая получает все это, то возникает вопрос: как эта пара до сих пор существует.



«<…> Когда же он все это дает тебе, но где-то выпил и гульнул, то мое мнение – это ерунда абсолютнейшая. Такая измена не стоит разрушенных чувств и семьи. У меня нестандартное мышление на этот счет, и, наверное, поэтому осознание того, что в какие-то моменты жизни муж мне изменял, не повод убиваться. Мы с Гурамом давно все проговорили и поняли. Такая измена никак не подрывает мою женскую сущность, самооценку, что я прекрасна», – рассказала Чехова.



С бывшим супругом Чеховой удалось сохранить дружеские отношения, однако сейчас теледива не спешит завязывать новые серьезные знакомства, утверждая, что ей хорошо без мужчин.