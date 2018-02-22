Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в европейских странах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью в европейских странах в прошлом году увеличилось в три раза. Так, в 2017 году зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения. Среди них – 35 случаев со смертельным исходом.

Та же эпидемическая ситуация наблюдается сегодня в Англии, Германии, Италии, Сербии, Франции и Украине. Вспышку заболеваемости специалисты связывают с недостаточным вниманием к группам риска по кори и нарушениями в процедуре вакцинации, пишут «Ведомости».

Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании путешествий.