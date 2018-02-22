Российский вирусолог объяснил вспышку кори в Европе повальными отказами от прививок

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил резкое увеличение случаев заболевания корью в Европе отказами от прививок. Об этом медик рассказал RT.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость корью в 2017 году выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом.

«Началось все с Румынии два года назад и связано с тем, что в Европе очень развито антипрививочное движение. Люди просто массово отказываются от прививок. Это также связано с нашествием невакцинированных мигрантов из Африки и Азии, являющихся тем горючим материалом, который позволяет поддерживать вспышку. Вирус находит новых невакцинированных и через них распространяется, захватывая все больше и больше жертв. Кроме того, способствует распространению контролируемых инфекций, в частности, кори – разрушение здравоохранения, отсутствие вакцин, например, на Украине, где заболеваемость выросла в десятки раз», – отметил Жемчугов.

По мнению специалиста, перед долгими поездками в Европу россиянам нужно подумать о вакцинации, ведь болезнь передается воздушно-капельным путем.