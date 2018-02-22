В Чистопольской бане насмерть угорела супружеская пара

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Чистополе в бане насмерть отравилась угарным газом супружеская пара, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
В минувший вторник мужчина и женщина в возрасте 66 и 62 лет приехали из Алексеевского района погостить к дочери в дом по улице Радищева. Они отправились в баню, а через некоторое время зять обнаружил родственников на полу мертвыми.
По предварительной версии, пенсионеры умерли из-за отравления угарным газом.
По данному факту организована доследственная проверка. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии.