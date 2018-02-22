Альфа-Банк в Татарстане: Минувший год оказался лучшим за последние семь лет

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Минувший год для Альфа-Банка в Татарстане оказался лучшим по достижениям за последние семь лет. Прирост чистой прибыли составил более 40 процентов.

Достижениями руководство татарстанской структуры крупнейшего в России частного банка поделилось на встрече с журналистами. «Этот год мы закрыли на отметке 2,34 млрд рублей чистой прибыли», — поделился управляющий ОО «Казанский» АО «Альфа-Банк» Владислав Абрамов.

«По клиентам мы серьезно приросли во всех сегментах бизнеса: в рознице – на 20 процентов, в малом бизнесе рост на 50 процентов и за нами десятая часть рынка республики. В среднем бизнесе прирост на свыше 50 процентов и доля в 17 процентов рынка. В сегменте с выручкой от 3,5 млрд до 10 млрд рублей — прирост составил свыше 80 процентов, и наша доля – 37 процентов», — сообщил он.

При этом отмечает Абрамов, число сотрудников банка в регионе осталось на прежнем уровне. «Наша задача – найти инструменты, которые позволят нам быть более эффективными, находить пути решения поставленных задач. И нам это неплохо удается».

Каждый сотрудник, в каком бы сегменте он не работал – розничном, или массовом бизнесе, не только профессионал своего дела, но и советник, друг, помощник для своих клиентов, готовый разъяснить и изменения в законодательстве, и предложить пакет новых услуг, и взять на себя часть хлопот по расчетному обслуживанию.

«Успех 2017 года был в уверенности клиента в нас. На все вызовы и требования рынка, мы отвечали новыми продуктами, очень быстро реагировали на изменения ситуации и предлагали нашим клиентам комплексное решение задач», - отметил директор по розничному бизнесу ОО «Казанский» АО «Альфа-Банк» Альберт Кильдеев.

Многие из новаций, предложенных Альфа-Банком уже подхвачены другими финансовыми институтами. Сейчас в разработке и пилотной реализации еще порядка 40 новаций. Но главным всегда было и остается отношение к клиенту, где мелочей просто – нет. Важно все, вплоть до работоспособности и внешнего вида банкоматов.

Самих банкоматов скоро станет больше: на спортивных объектахЧемпионата Мира по футболу в Казаниустановят еще 20 машин, мультивалютных. Расплачиваться в безналичной зоне можно будет не только картами, но и с помощью специальных - бесконтактных браслетов и часов. Их уже можно получить в отделениях Альфа-Банка при подключении к новому пакетному продукту – карте FIFA.

Тех, кто будет использовать такие карты, ждет приятный сюрприз: банк планирует подарить наиболее активным клиентам 3 тыс. билетов на матчи чемпионата и 5 тыс. специальных призов с футбольной символикой. Розыгрыш стартует уже скоро.

Еще одна новация – офисы легкого формата. Пока они открыты в пяти казанских магазинах «Пятерочка». Два сотрудника, ноутбук – и почти весь спектр услуг банка, за исключением кассового обслуживания, с 9 утра и до 9 часов вечера.

В этом году, Альфа-Банк в Татарстане ставит перед собой еще более амбициозные задачи: прирост по всем направлениям не менее чем на 50 процентов к уровню 2017 года. План – реальный – уверены сотрудники финансового института.

Точки роста уже известны: это и строительный рынок, включая работу в области оборотных средств профильных компаний, и ипотечное кредитование. Тут и наращивание успеха взаимодействия с бизнесом всех уровней, включая нефтяную и нефтехимическую отрасли, крупные машиностроительные комплексы и пр.

«Говоря о драйверах, хотелось бы сказать, что в 2017 году мы заключили соглашение с открывшимся в Казани Домом Предпринимателя на базе МФЦ. Это уникальный проект, и у нас большие планы относительно присутствия на этой площадке», — поделилась директор по массовому бизнесу ОО «Казанский» АО «Альфа-Банк» Екатерина Миначева.

Кроме того, банк планирует активнее развивать свое присутствие на территории республики — выйти за пределы Казани и Набережных Челнов. «У нас активно внедряется диджитал. Удаленных операций почти 85 процентов от текущих. Ничто не мешает быть нашим клиентом вне зависимости от того, где находится человек или бизнес», — отметила Миначева.

«Еще одно направление — это рефинансирование. И это не только коммерция, но и значимый социальный эффект. Мы сейчас очень активно рефинансируем для клиентов кредиты, которые взяты под высокие ставки. Помогаем объединить несколько кредитов в один платеж, предлагаем вменяемые ставки. Получается, что ежемесячные платежи уменьшаются, семьи чувствуют себя лучше», — сообщил Альберт Кильдеев.

Готов Альфа-Банк активно вкладываться и в развитие Татарстана – как региона в целом, так и финансировать отдельно взятые муниципалитеты. Дело за активностью самих органов власти. Важной составляющей работы коллектива является и благотворительность. Сотрудники банка поддерживают несколько детдомов и приютов, помогают вернуть здоровье детям и проводят благотворительные акции.