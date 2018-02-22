ВТБ увеличил кредитный лимит для ЭР-Телеком

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Банк ВТБ и АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор фиксированной связи в России подписали соглашение об увеличении кредитного лимита компании до 45 млрд рублей сроком до 7 лет. Соответствующие договоренности ранее были зафиксированы на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.

Увеличение кредитного лимита позволит ЭР-Телеком рефинансировать текущую задолженность, поддерживать стабильную ликвидность и осуществлять финансирование стратегии роста компании, которая предполагает удвоение бизнеса в течение 5 лет как за счет органического роста, так и сделок M&A.

Ранее кредитный лимит компании в банке составлял 27 млрд рублей.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, отметил: «Мы планомерно развиваем сотрудничество с компанией ЭР-Телеком, которая является давним и надежным клиентом группы ВТБ. Уверены, что наше успешное взаимодействие будет способствовать дальнейшему динамичному развитию холдинга».

Мы планируем и в дальнейшем предлагать оптимальные финансовые решения для компании, тем самым способствуя реализации ее стратегических планов».

«На протяжении последних нескольких лет мы успешно работаем с группой ВТБ, которая является одним из основных партнеров по привлечению внешнего финансирования компании. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с ВТБ, – прокомментировал Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».