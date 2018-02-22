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Общество

Рустам Минниханов вошел в топ-15 медиарейтинга российских мужчин

22 февраля 2018, 14:20

Президент Татарстан упоминался в СМИ более 123 тысяч раз.

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана занял 14-е место в медиарейтинге российских мужчин за 2017 год. Рейтинг опубликован компанией «Медиалогия».

Лидер республики упоминался в СМИ более 123 тыс. раз. В тройку лидеров вошли Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Также в рейтинг попал бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Хуснуллин.

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ. В исследовании учитывались сообщения с февраля 2017 года по февраль 2018-го.

 


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