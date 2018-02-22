Кировские полицейские спасли замерзающего дальнобойщика из Татарстана

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Кировские полицейские не дали замерзнуть дальнобойщику из Татарстана, сообщает «Город Киров».

Сегодня на трассе Киров – Вятские Поляны неподалеку от города Уржума на обочине застряла фура «Скания», направлявшаяся из Казани в Киров. Пытаясь выбраться из колеи, большегруз все больше утопал в снегу. Водитель простоял на трассе более четырех часов и сильно замерз.

На помощь прибыли сотрудники ГИБДД. Они помогли мужчине согреться, угостили его чаем и вызвали спецтехнику. Совместными усилиями грузовик удалось вытащить. Водитель поблагодарил полицейских за помощь и продолжил свой путь.