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Экономика и финансы

В работе Facebook’а и Instagram’а произошел сбой

22 февраля 2018, 14:32

Серверы соцсетей не отвечали на запросы с десктопных версий сайтов.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). На серверах популярных социальных сетей Facebook и Instagram произошли сбои. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первые сообщения о проблемах с этими соцсетями появились около 13.30 по московскому времени. В Интернете появились скриншоты нерабочей десктопной версии Facebook’а, а затем и Instagram’а. При попытке зайти соцсеть выдавала ошибку 5xx Server error («ошибка сервера» – прим. Т-и). Мобильное приложение Instagram также указывало на отсутствие подключения к серверам.

При этом при заходе в соцсети через VPN-соединение, изменяющее адрес пользователя на зарубежный, эти проблемы отсутствовали.

В течение десяти минут работа серверов восстановилась. При этом часть пользователей все еще испытывает проблемы с доступом к ресурсам, уточняет издание.

 


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