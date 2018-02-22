(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Москве неизвестный с гетерохромией украл у казанца IPhone 6S, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, 10 февраля в полицию обратился 24-летний житель Казани. Он рассказал, что его ограбили возле McDonalds`s, однако конкретное заведение назвать не смог.

По его словам, возле окна выдачи заказа к нему подошел странный мужчина средних лет. Один глаз у незнакомца был карим, другой – серым. Он говорил бессмыслицу и тянул руки к парню, пытаясь обнять. Когда незнакомец удалился, казанец заметил, что из куртки пропал смартфон.

После проверки полиция возбудила уголовное дело о краже. Сейчас полицейские ищут подозреваемого с гетерохромией.