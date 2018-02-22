«Королями госзаказа» стали сын и партнеры советника экс-главы РЖД

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Три предпринимателя – Алексей Крапивин, сын покойного Андрея Крапивина, экс-советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина, а также его партнеры Валерий Маркелов и Борис Ушерович – стали лидерами рейтинга «Короли госзаказа», который опубликовал журнал Forbes.

Владельцы компании «1520» Крапивин, Маркелов и Ушерович выиграли господряды почти на 220 млрд рублей.

На втором месте рейтинга расположился руководитель «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский. Его предприятие выиграло подряды у «Роснефти» на сумму более 170 млрд рублей. На третьем месте рейтинга оказался владелец компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, который получил господряды «Газпрома» почти на 90 млрд рублей.

В прошлом году рейтинг возглавили бизнесмены Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. Их компания «Петон» получила два заказа от «Газпрома» на строительство промышленных объектов на Ямале и в Ленинградской области.