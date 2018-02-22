Испанские радикалы устроили марш против российских фанатов «Спартака»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Радикалы в испанском города Бильбао устроили марш протеста против приезда российских болельщиков «Спартака». Об этом сообщает RT.
Протестная акция прошла в преддверии матча «Спартака» с местным клубом «Атлетик». Среди протестующих были и члены местной радикальной фанатской организации Herri Norte Taldea, отмечает телеканал.
Организаторы мероприятия объяснили марш желанием противостоять «проявлениям расизма, сексизма и гомофобии» на футбольных матчах.
При этом протестующие проявляли агрессию в отношении россиян, которые встречались на их пути. Беспорядков удалось избежать только благодаря вмешательству полиции.