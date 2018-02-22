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Общество, Спорт

Испанские радикалы устроили марш против российских фанатов «Спартака»

22 февраля 2018, 14:14

Марш против расизма в испанском городе Бильбао едва не перерос в беспорядки.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Радикалы в испанском города Бильбао устроили марш протеста против приезда российских болельщиков «Спартака». Об этом сообщает RT.

Протестная акция прошла в преддверии матча «Спартака» с местным клубом «Атлетик». Среди протестующих были и члены местной радикальной фанатской организации Herri Norte Taldea, отмечает телеканал.

Организаторы мероприятия объяснили марш желанием противостоять «проявлениям расизма, сексизма и гомофобии» на футбольных матчах.

При этом протестующие проявляли агрессию в отношении россиян, которые встречались на их пути. Беспорядков удалось избежать только благодаря вмешательству полиции.


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