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Руководитель райпо в Татарстане задолжал налоговой службе более 10 миллионов

22 февраля 2018, 18:01

Мужчина сознательно скрывал доходы предприятия, чтобы не оплачивать недоимки по налогам и сборам.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Руководитель райпо в Татарстане задолжал налоговой службе более 10 миллионов, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Уголовное дело в отношении 47-летнего руководителя Мамадышского райпо Мансура Фахреева было заведено по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере».

В течение 11 лет Фахреев сознательно уклонялся от выплаты налогов. Он скрывал денежные средства, поступающие в кассу райпо, не переводил их на счета организации и распоряжался ими по своему усмотрению. Долг перед налоговой службой за последние два года вырос до 10,5 миллиона рублей.

Если вина Фахреева будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.


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