Жители Казани получат в подарок на 23 Февраля одежду и носки

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Одежду, носки и аксессуары получат в подарок по случаю Дня защитника Отечества представители мужской половины жителей Казани. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Кассы», проанализировав предпраздничные платежи в интернет-магазинах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили сегодня в пресс-службе сервиса «Яндекс.Деньги».

«Исследование проводилось около недели – с 15 по 20 февраля. На первом месте в рейтинге подарков находится одежда, носки и аксессуары. Второе место занимают книги, а третье – парфюмерия, косметика, наборы для бритья», – отмечается в исследовании.

Пользователи Сети активно покупают продуктовые корзины, деликатесы и алкоголь, сувениры, товары для дома и дачи, аксессуары для автомобилей. Самый высокий средний чек в преддверии праздника – за аксессуары для автомобиля (12 тыс. 180 рублей), товары для спорта и туризма (6 тыс. 520 рублей), гаджеты и электронику (5 тыс. 540 рублей). По сравнению с прошлым годом в Интернете заметнее всего вырос спрос на косметику и парфюмерию.