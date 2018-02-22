Алексей Песошин призвал администрацию Буинского района усилить работу по поддержке бизнеса

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Администрации Буинского района Республики Татарстан необходимо усилить работу по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Совета Буинского муниципального района по итогам социально-экономического развития в 2017 году и задачам на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Буинский район занимает 22-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов региона. Согласно предварительной оценке, валовый территориальный продукт в 2017 году составил более 12 млрд руб. Среднемесячная зарплата по предприятиям района составляет 24 195 руб.

На долю малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте Буинского района приходится 26 процентов, что является неплохим результатом, подчеркнул Премьер-министр РТ. Администрации района необходимо усилить работу по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывая содействие в получении мер государственной поддержки, а также популяризировать предпринимательство среди молодежи, отметил Песошин.

Кроме того, Премьер-министр призвал ускорить строительство промпарка «Буинск». Песошин напомнил, что в республике на сегодняшний день реализуется около 37 республиканских и федеральных программ. Буинский район участвовал в 18 целевых программах.