Купола и первые иконы в соборе Казанской иконы Божией Матери появятся к 4 ноября

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Фасадные работы в восстанавливаемом в столице Татарстана соборе Казанской иконы Божией Матери планируется завершить к 4 ноября. К этой дате в храме должны установить купола, половину наружных икон и смонтировать архитектурную подсветку.

Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

«К 4 ноября фасадные работы будут завершены, и собор внешне начнет привлекать всех – и верующих (как мусульман, так и православных), и туристов. Мы определили для себя эту дату как ключевую с учетом того, что именно 4 ноября (2015 года – прим. Т-и) был подписан указ Президента о воссоздании собора. А фасад будет, действительно, очень величественный. К этому времени и купола будут уже покрыты, и архитектурная подсветка собора выполнена, и часть наружных икон установлена», – пояснила Татьяна Ларионова.

Собеседница агентства отметила, что по контуру собора (в верхней части стен – прим Т-и), согласно проекту, должны быть размещены 28 икон из смальты, изготовлением которых в настоящее время занимается специализированная московская организация. К 4 ноября перед исполнителями стоит задача выполнить и установить половину из них. Кроме того, по словам Ларионовой, с этого момента собор будет хорошо виден и в вечернее время – благодаря архитектурной подсветке, которая позволит зданию издалека и «отовсюду» быть точкой притяжения взглядов, как сейчас виден Казанский Кремль.

«Это будет величественное здание, которое будет привлекать внимание, но сейчас о сдаче объекта, об открытии собора говорить еще очень рано и даже неразумно. Первый этап, конструктив, мы завершили в конце 2017 года. Сейчас, когда нам позволит температурный режим, приступим непосредственно к фасаду, к отделочным работам. Думаем об убранстве, уже определен исполнитель, который приступил к работам по созданию проекта интерьеров. Но от проекта до исполнения дорога тоже очень длинная. Пока же мы еще не знаем, какой вид штукатурки будет использоваться – ведь мы должны воссоздать собор. Для этого проводим аналитику, какие существуют штукатурки, близкие по составу к штукатуркам того периода, когда собор был действующим», – пояснила Татьяна Ларионова.

При этом она подчеркнула, что всегда нужно учитывать и требования строительных технологий, согласно которым следует выдерживать определенное время между различными видами работ. К слову, исполнитель работ по росписи собора Казанской иконы Божией Матери пока не определен. С учетом всего этого, подчеркнула исполнительный директор Фонда «Возрождение», может пройти и два, и три года до того, как начнется непосредственно роспись интерьеров храма.

«Сами работы на объекте будут продолжаться и в 2019, и в 2020 году – это очевидно. Но сейчас, поскольку мы поставленные на первый этап задачи решили в установленные и, кстати, рекордные по меркам строителей сроки, мы должны теперь сделать фасад. График стоит учитывать: мы не знаем, какой будет погода. Определенный задел на это мы сделали в графике и надеемся, что к 4 ноября мы сможем все реализовать. Например, в этом году зима нам позволяла работать без остановок. Было лишь несколько дней, когда невозможно было работать подъемному крану из-за сильного ветра, поэтому он простаивал и некоторые виды внешних работ не выполнялись», – сообщила собеседница.

При этом она подчеркнула, что около строительной площадки оборудована обзорная точка, откуда и сейчас можно понаблюдать, как работают строители. С завершением фасадных работ ее оставят доступной для посещений, поскольку подойти к собору ближе все еще будет нельзя.

«С этой площадки мы обеспечим обзор на продолжающиеся работы. Техники там будет еще много – завозятся материалы, технологическое оборудование и так далее. Да и работы, хоть и будут продолжаться внутри собора, все равно требуют техники безопасности не только для тех людей, кто на объекте, но и для тех, кто может прийти из любопытства. Так что доступ туда, конечно, еще не откроем, но с обзорной площадки все это можно будет увидеть», – резюмировала Татьяна Ларионова.

Накануне с ходом воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери ознакомились Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, по инициативе которого ведутся переговоры об экспонировании в воссозданном соборе дара патриарха Константинопольского – иконы «Паммакариста» (в настоящее время находится в фондах Национального музея РТ и не выставляется – прим. Т-и).

4 ноября (22 октября по старому стилю) и 21 июля (8 июля по старому стилю) православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Летнее празднование связано с обретением (явлением) иконы Богородицы в Казани, осенняя дата установлена в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году (список с явленного образа сопровождал народное ополчение Минина и Пожарского).