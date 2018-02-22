Клиентам «АК БАРС» Банка стал доступен кэшбэк в новых интернет-магазинах

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Кэшбэк-сервис «АК БАРС» Банка пополнился новыми магазинами. Теперь клиенты банка могут возвращать деньги за покупки в интернет-магазинах Adidas – до 9 процентов, Mothercare.ru – до 9 процентов, NYX Professional Makeup – до 15 процентов. Помимо этого, в витрине сервиса уже доступны такие магазины, как Ozon.ru, Asos, Спортмастер, Gearbest, Адамас, МегаФон, Велосклад, М.Видео, Lamoda, Nike, а также маркетплейсы Aliexpress и TMall.

Преимущества сервиса – автоматическое зачисления кэшбэка, отсутствие комиссий, дополнительных платежей и ограничений по минимальной сумме. Клиент сможет получить деньги на свою банковскую карту в «АК БАРС» Банке в рублях РФ.

Для того чтобы получить кэшбэк нужно перейти на сайт продавца через специальную кнопку в личном кабинете https://mp.akbars.ru/cashback/, приобрести понравившиеся товары. После получения товара и подтверждения доставки магазином, которая в среднем занимает до 30 дней, кэшбэк будет автоматически зачислен до 20-го числа следующего месяца.

Новые возможности реализованы в сотрудничестве с ведущими партнерскими программами. В планах Банка дальнейшее развитие программы лояльности, появление новых интернет-магазинов с повышенным кэшбэком.

Подробная информация размещена на сайте банка. За уточнением деталей обращайтесь к специалистам банка по телефону горячей линии 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).