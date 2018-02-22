Американским дипломатам запретят наблюдать за выборами Президента

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Американские дипломаты и сотрудники загранучреждений не смогут стать наблюдателями на будущих президентских выборах в России. Об этом сообщает портал RT.

Запрет является зеркальным ответом на действия американских властей, которые применили схожие ограничения к российским дипломатам во время выборов Президента США.

«Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в России, то они не будут допущены к этому процессу с учётом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано», — рассказал журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что американцы-члены миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ сохранят возможность работать наблюдателями на мартовских выборах Президента России.