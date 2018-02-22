Аида Гарифуллина вошла в число исполнителей, сделавших 2017 год незабываемым

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Оперная дива – уроженка Казани Аида Гарифуллина попала в топ лучших 11 исполнителей, сделавших 2017 год незабываемым по версии оперного сайта Оperawire.
Сопрано Гарифуллина заняла восьмую строчку рейтинга. На втором месте рейтинга оказался Дмитрий Хворостовский, а Анна Нетребко заняла пятое место благодаря ярким дебютам.
«Золото» присуждено одной из самых востребованных оперных американских исполнительниц – Джойс Дидонато. Пласидо Доминго оказался на 11-м месте.
В прошлом году Аида Гарифуллина получила престижную награду фестиваля Echo Classic-2017 в номинации «Сольный альбом. Вокал». Премию неофициально называют «музыкальным Оскаром», ее вручают в 22 номинациях.
Le filles de Cadix 🔥🔥🔥💋😁 @1tv #aidagarifullina #concert #performance #me #song #broadcast #live #happy #moscow #russia #opera @vancleefarpels @alexeyvca thank you for this beauty 💎💎💎