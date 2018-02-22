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Аида Гарифуллина вошла в число исполнителей, сделавших 2017 год незабываемым

22 февраля 2018, 13:39

Уроженка Казани заняла восьмую строчку рейтинга, представленного оперным сайтом Оperawire.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Оперная дива – уроженка Казани Аида Гарифуллина попала в топ лучших 11 исполнителей, сделавших 2017 год незабываемым по версии оперного сайта Оperawire.

Сопрано Гарифуллина заняла восьмую строчку рейтинга. На втором месте рейтинга оказался Дмитрий Хворостовский, а Анна Нетребко заняла пятое место благодаря ярким дебютам.

«Золото» присуждено одной из самых востребованных оперных американских исполнительниц – Джойс Дидонато. Пласидо Доминго оказался на 11-м месте.

В прошлом году Аида Гарифуллина получила престижную награду фестиваля Echo Classic-2017 в номинации «Сольный альбом. Вокал». Премию неофициально называют «музыкальным Оскаром», ее вручают в 22 номинациях.

 

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Публикация от Aida Garifullina (@aidagarifullina)


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