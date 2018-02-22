Рустам Минниханов назвал День защитника Отечества праздником бесконечной любви к Родине

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал День защитника Отечества праздником чести, доблести, мужества и бесконечной любви к Родине. Он сказал об этом сегодня на торжественном мероприятии в ГБКЗ имени С. Сайдашева, посвященном столетию создания Красной Армии.

«Уважаемые ветераны Вооруженных сил, товарищи генералы, офицеры, мичманы, прапорщики и солдаты! Мы собрались в преддверии торжественной даты – Дня защитника Отечества. 23 Февраля – праздник чести, доблести, мужества и бесконечной любви к Родине. Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам, жизнь которых всегда была ярким примером мужества. Мы помним тех, кто погиб в бою, защищая страну. В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 226 наших земляков», – сказал Президент РТ, обращаясь к собравшимся в зале.

Лидер республики отметил, что советские и российские войска проявили стойкость и мужество на войне в Афганистане, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии, в ходе миротворческих миссий и при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Он выразил признательность всем, кто сейчас находится на службе, защищая многонациональную страну. Минниханов пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и военной службы! 23 февраля исполняется сто лет со дня создания Вооруженных сил России. В этот день были созданы Красная Армия и Красный Флот. К концу 1918 года в Вооруженных силах России служили более 260 тыс. человек. К концу 1920 года они насчитывали уже 5,5 млн человек», – сказал на торжественном мероприятии начальник Казанского высшего военного (танкового) командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Он отметил, что примером верного служения Отчизне для всех является подвиг и героизм советских воинов во имя победы в Великой Отечественной войне. 226 представителей республики стали Героями Советского Союза, более 200 тыс. были награждены орденами и медалями. На территории Татарстана прошли военную подготовку свыше 180 тысяч человек, были сформированы две авиационные и семь стрелковых дивизий. В годы Великой Отечественной войны вся промышленность Татарстана работала на оборону.

В торжественном мероприятии приняли участие первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и Герой Советского Союза Борис Кузнецов. Для собравшихся в БКЗ состоялся праздничный концерт. Песню «Офицеры России» все слушали стоя.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил удостоверения к боевым орденам СССР и госнаграды Татарстана, а также благодарности Президента РТ восьми жителям республики. Ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени удостоен Савелий Антиков, ордена Красной Звезды – Николай Кальницкий и Идрис Мингалеев. Награды получили родственники двух погибших на войне и умершего в послевоенные годы ветеранов.

Медаль РТ «За доблестный труд» получили военный комиссар Рыбно-Слободского района Фарид Вагапов, доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Казанского высшего военного командного училища Владимир Еремеев и преподаватель кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Казанского высшего военного командного училища Сергей Петряков.

Благодарностями Президента РТ отмечены военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Фарид Мингариев и начальник отдела материально-технического обеспечения Казанского высшего военного командного училища Василий Сыскетов.