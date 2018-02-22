Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Селфи» со 152 сайтов

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Роскомнадзор в рамках «антипиратского» законодательства удалил пиратские копии российского фильма «Селфи» со 152 сайтов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается удаление картины еще с 21 сайта. Кроме того, будут заблокированы два интернет-ресурса, которые после уведомления Роскомнадзора не закрыли доступ к пиратским копиям фильмов.

Фильм «Селфи» снят по одноименному роману Сергея Минаева. В российский прокат картина вышла в начале февраля. В ленте снялись Константин Хабенский, Анна Михалкова, Федор Бондарчук и другие известные актеры.

По сюжету главный герой – писатель Богданов, которого играет Хабенский, понял, что у него появился двойник, который ворует его жизнь: живет с его семьей, встречается с друзьями, ведет его программу. Богданову предстоит бороться за самого себя.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Скиф» со 120 сайтов.