В дни Великого поста пассажирам поездов дальнего следования предложат постные блюда

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В дни Великого поста пассажиры в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования и вагонах-бистро скоростных и высокоскоростных поездов могут заказать постное меню, не включающее продукты животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

В частности, на выбор предлагаются первые и вторые блюда из овощей, круп и грибов, в том числе – овощные супы, соте с грибами, различные каши и салаты. Десертное меню включает большой выбор фруктов и соков, а также пироги с капустой, картофелем и грибами.

При этом сохраняется возможность заказать блюда из традиционного меню.