В Татарстане осудили отца, который застрелил сына

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане осудили отца, застрелившего сына из ружья, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

66-летнего жителя деревни Савочкино Лениногорского района республики признали виновным по статьям «Убийство» и «Угроза убийством».

В октябре прошлого года пожилой мужчина находился у себя дома. К нему в гости приехал сын с женой. Между мужчинами возник конфликт. Сын обвинил пенсионера в чрезмерном употреблении алкоголя. В гневе он разбил несколько окон в доме отца и вместе с супругой вышел на улицу. Разъяренный отец схватил охотничье ружье и выскочил за родственником. Первым же выстрелом мужчина смертельно ранил сына в грудь. После этого он направил оружие на супругу погибшего, но стрелять не стал.

В судебном заседании вина подсудимого была полностью доказана. Ближайшие восемь с половиной лет мужчина проведет в колонии строго режима.