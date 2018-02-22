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В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция «Материнский капитал: новое в 2018 году»

22 февраля 2018, 18:43

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В понедельник, 26 февраля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Материнский капитал: новое в 2018 году».

В мероприятии примут участие заместитель управляющего отделением ПФР по РТ Асия Валиуллина и начальник отдела социальных выплат регионального отделения ПФР Гусьнина Сабирова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


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